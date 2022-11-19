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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Делегации на конференции ООН по климату все еще не согласовали финальный документ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Участники переговоров по проблеме климата на конференции ООН COP27 в Египте пока не могут согласовать итоговый документ, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает со ссылкой на участников переговоров, что разногласия сохраняются по целому ряду ключевых вопросов - таким, как тема фондов для помощи наиболее бедным странам, сильно страдающим от последствий потепления климата.

Изначально предполагалось, что финальный документ будет готов в пятницу. Однако в итоге переговоры пришлось продлить на сутки в надежде на то, что участники все же смогут прийти к консенсусу.

ООН Египет
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