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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Казахстанцы в воскресенье будут выбирать президента страны

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье пройдут внеочередные президентские выборы, на пост главы государства претендуют шесть человек, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В этом году главу государства будут избирать на семилетний срок, при этом избираться победитель сможет только один раз. Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд.

Наряду с Токаевым (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил), на пост главы государства претендуют Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)), Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"), Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"), Каракат Абден (от альянса соцработников), Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям)).

В избирательных бюллетенях кандидаты будут указаны в алфавитном порядке: Абден Каракат, Ауесбаев Нурлан, Дарабаев Жигули, Кажыкен Мейрам, Токаев Касым-Жомарт, Турсынбекова Салтанат. Наряду с этим в бюллетенях будет графа "Против всех".

Из более 10 тыс. избирательных участков, образованных в Казахстане и за его пределами (в 53 странах 68 участков), большинство откроют двери в 07:00 по местному времени, 86 участков начнут работу на час раньше - в 6:00.

Избиратели вправе проголосовать до 20:00 местного времени, после чего на избирательных участках начнется подсчет голосов, который проводится не более 12 часов с начала подсчета. При этом законодательством оговаривается, что время работы участков может быть подкорректировано территориальными избирательными комиссиями.

Согласно Конституции, президент страны избирается совершеннолетними гражданами Казахстана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборным законодательством не предусмотрен процентно-количественный минимум участия избирателей в голосовании как показатель того, можно ли считать выборы состоявшимися или нет. Показатель явки на предыдущих президентских выборах в 2019 году составил 77,4%.

Избранным главой государства считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, проводится повторное голосование, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

На выборы аккредитовано более 640 наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

Население Казахстана превышает 19,6 млн человек.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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