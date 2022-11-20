Белорусские пограничники сообщили о незаконном переходе границы украинским военным

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии обвинил украинских военных в провокации на границе.

"Инцидент произошел вчера, 19 ноября, около 16:00. Видеокамера в железнодорожном ппр Словечно (с украинской стороны - Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии", - заявили в воскресенье в ГПК.

В Госпогранкомитете также отметили, что, находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия, заявили в ГПК.

В ведомстве отметили, что провокации на границе могут привести к вооруженному столкновению.