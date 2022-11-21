Европа пытается экономить газ из хранилищ на фоне возвращения погоды к многолетней норме

Фото: Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Средняя температура воздуха в Европе в ноябре предварительно складывается ближе к многолетней норме. Тем не менее регион изо всех сил пытается экономить газ из подземных хранилищ в условиях неопределённости поставок в зимние месяцы. Начало сезона отбора было отсрочено почти на месяц, и текущее расходование резервов (при схожих температурных условиях) - ниже обычных значений.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

После очень теплого октября в ноябре погода в Европе на уровне климатической нормы. Предварительно средняя температура за месяц лишь на градус выше показателей ноября прошлого года (при том, что в октябре было жарче на три градуса). Однако при схожих температурных условиях заметен значительно меньший расход газа из хранилищ.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1173 за тысячу кубометров.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила в среднем 19% европейского энергобаланса, сообщает ассоциация WindEurope. При этом в выходные (когда потребление энергии снижено) доля ветрогенерации упала до 15-16%. Прогноз погоды на понедельник обещает региону довольно маловетренную погоду.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа начала отбор газа из своих хранилищ. Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний срок был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,17% - это на 9 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Перед началом сезона отбора американские газовики наращивают закачку газа в хранилища, компенсируя летнее отставание от графика восстановления запасов.

За очередную отчетную неделю (закончилась 11 ноября) в ПХГ было отправлено 1,8 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени темпы закачки.

Текущий уровень запасов составляет около 76%. Его уже можно назвать нормальным, так как это всего на 0,2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Тем не менее, это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.