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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения

Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник помиловал индеек по кличкам Шоколадка и Крошка перед наступающим 24 ноября Днем благодарения.

"Шоколадка, я дарую тебе помилование, так же как и тебе, Крошка", - сказал Байден, обращаясь к индейкам на церемонии в саду Белого дома.

Индеек Шоколадку и Крошку вырастили на ферме в городе Монро в штате Северная Каролина, там они и продолжат жить.

Шоколадка весит 20,8 кг, а Крошка – 21,3 кг.

По данным министерства сельского хозяйства США, в этом году на День благодарения съедят около 40 млн индеек, блюдо из индейки является традиционным для этого праздника.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году. А Джордж Буш старший официально закрепил эту традицию в 1989 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября – в этом году праздник приходится на 24 ноября.

США Джо Байден
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