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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Китай за 10 месяцев увеличил импорт алюминия из РФ на 20%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китай в октябре ввез 46,93 тыс. т первичного алюминия, что более чем в 8 раз выше уровня годичной давности (5,58 тыс. т), следует из данных таможенной статистики Китая.

За 10 месяцев импорт алюминия вырос на 20,5% к данным 2021 г., составив 323,1 тыс. т.

Импорт алюминиевых сплавов из РФ за 10 месяцев вырос в 2,3 раза, составив 51,17 тыс. т.

Импорт никеля из России в Китай в октябре 2022 г. (5,36 тыс. т) был на 39% меньше показателя годичной давности (8,82 тыс. т). За 10 месяцев Китай ввез на 6% меньше никеля, чем годом ранее (30,93 тыс. т против 32,92 тыс. т).

Импорт меди из РФ в октябре упал на 75%, составив 10,9 тыс. т.

Импорт палладия в октябре 2022 г. из РФ снизился на 55%, до 215 кг, при этом за год увеличился на 44%, до 6,35 т. Импорт платины в этом году упал на 21%, составив 8,7 т.

Китай в октябре 2022 г. ввез 2,157 т золота, что в 2,1 раза выше уровня годичной давности (1,016 т). За 10 месяцев импорт золота из РФ вырос на 86%, составив 5,72 т.

Китай РФ
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