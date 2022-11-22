Спутник CAPSTONE для проверки технологий будущей окололунной станции введен в эксплуатацию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вышедший на окололунную орбиту на прошлой неделе спутник CAPSTONE, с помощью которого планируется проверить технологии будущей американской обитаемой окололунной станции Gateway, введен в эксплуатацию, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Космический аппарат NASA CAPSTONE провел финальные маневры для выхода на запланированную окололунную орбиту, скорректировав свою траекторию движения по орбите, на которую он был выведен на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

"Космический аппарат теперь на этапе эксплуатации своей исследовательской миссии. В рамках миссии он испытает нахождение (спутника - ИФ) на орбите, важной для будущих миссий программы Artemis и продемонстрирует новые технологии для космических аппаратов, эксплуатируемых в окололунном пространстве", - отметили в NASA.

Запуск спутника CAPSTONE (эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня с помощью ракеты-носителя Electron.

В течение четырех с половиной месяцев специалисты отслеживали траекторию полета, проводя плановые включения двигателей аппарата для ее корректировки. Несколько раз связь с летящим к Луне спутником прерывалась, однако каждый раз ее удавалось восстановить.

По данным NASA, во время шестимесячной окололунной миссии будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы Artemis 1 ("Артемида-1") по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и перевалочного пункта для полетов на ее поверхность.