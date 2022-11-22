Уолл-стрит завершила торги снижением на фоне беспокойства из-за ситуации в экономике КНР

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок закрыл торги в понедельник снижением.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. В минувшие выходные в столице страны, Пекине, впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, сообщил Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, согласно Associated Press.

Инвесторы ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок для многих американских компаний и снизит спрос на энергоресурсы.

Вероятность продления политики нулевой терпимости Китая к коронавирусу негативно сказывается на международных финансовых рынках в этом году. В понедельник после появления сообщений о скачке заболеваемости в КНР "в минусе" торговались также фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Западной Европы и рынки сырьевых товаров, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, эксперты отмечают, что текущая неделя может отметиться низким уровнем активности торгов, что связано с дополнительным выходным в четверг по случаю Дня благодарения и с "Черной пятницей", когда традиционно активность инвесторов опускается, отмечает MarketWatch.

Рынок также ждет публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая состоится в среду.

Трейдеры анализировали последние заявления руководителей Федрезерва, которые указывают на то, что американский ЦБ продолжит повышать ставку до тех пор, пока ее уровень не будет "значительным" для того, чтобы замедлить экономическую активность с целью обуздания инфляции.

Руководители ФРС пока, однако, ведут дискуссии по определению этого уровня. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали, которая выступила перед журналистами в понедельник, ставка должна достичь уровня в 5%, чтобы инфляция начала замедляться. В то же время Дали добавила, что ставка может быть поднята выше этого значения, если инфляция продолжит находиться на пиковых отметках.

Котировки акций Walt Disney Co. выросли на 6,3% на новости о возвращении Боба Айгера на должность главного исполнительного директора компании, которую он занимал с 2005 по 2020 год. Акции Disney вышли в лидеры подъема в составе Dow Jones Industrial Average.

Бумаги производителя продуктов питания J.M. Smucker Co. подорожали на 1,4%. Компания во втором финансовом квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка и улучшила годовой прогноз.

Фармацевтическая Merck & Co. покупает за $1,35 млрд Imago BioSciences Inc., специализирующуюся на лекарствах для лечения заболеваний костного мозга. Акции Imago BioSciences подскочили в цене в 2 раза (на 104,5%), бумаги Merck поднялись на 1,3%.

Рыночная капитализация оператора криптобиржи Coinbase Global Inc. за сессию упала на 8,9% и опустилась ниже $10 млрд впервые с момента выхода акций компании на биржу Nasdaq чуть более года назад. Негативное влияние на акции компаний, работающих в сфере криптовалют, оказали сообщения о том, что криптовалютная биржа FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам $3,1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 45,41 пункта (0,13%) и составил 33700,28 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 15,4 пункта (0,39%) - до 3949,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 121,55 пункта (1,09%) и составил 11024,51 пункта.