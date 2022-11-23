Autodesk в III финквартале увеличил чистую прибыль на 45%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc в третьем квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль на 45%, однако дал слабый годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре составила $198 млн, или 91 цент в расчете на акцию, по сравнению со $137 млн, или 62 цента на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль повысилась до $1,7 на акцию с $1,34.

Выручка выросла на 14% и достигла $1,28 млрд против $1,126 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 15%.

Опрошенные FactSet эксперты оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,7 на акцию при выручке в $1,28 млрд.

Autodesk планирует получить по итогам текущего фингода скорректированную прибыль в диапазоне $6,56-6,62 на акцию. В августе компания прогнозировала $6,52-6,71 на акцию.

Оценка свободного денежного потока была снижена до $1,90-1,98 млрд с ранее ожидавшихся $2-2,08 млрд, лицензионных сборов - до $5,57-5,67 млрд с $5,7-5,8 млрд.

Котировки акций Autodesk на дополнительных торгах во вторник упали на 9,3% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании с начала 2022 года снизилась на 25,7% (до $44,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite опустился на 28,6%.

Autodesk является крупнейшим мировым поставщиком ПО для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает широкий спектр программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов.