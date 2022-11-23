Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Россиянин проведет три месяца в норвежской тюрьме за незаконное использование дрона

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин России приговорен в Норвегии к 90-дневному тюремному заключению за запуски дрона на территории страны, информирует в среду Associated Press.

По данным норвежской прессы, на которую ссылается агентство, имя человека не разглашается, также известно, что обвинений в шпионаже против него не выдвигали. Однако в соответствии с норвежским законодательством летательным аппаратам под управлением граждан России или российских компаний взлет, пролет и посадка на территории Норвегии запрещены.

Агентство отмечает, что россиянин признал вину, отметив, что действительно снимал природу на юге Норвегии, используя дрон. Он добавил, что не знал о том, что этого делать нельзя.

Норвегия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Швейцария приняла очередной пакет санкций против РФ

Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Анкара готова при необходимости начать сухопутную операцию против курдских формирований в Сирии

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

FT сообщила о критике предложенного ЕК регулирования цен на газ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });