Трехлетний бюджет европейской космической программы увеличен на 17% до 16,9 млрд евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет министров Европейского космического агентства (ESA) согласился выделить на следующие три года почти 17 млрд евро на осуществление космической программы агентства. Об этом сообщил в среду глава ESA Йозеф Ашбахер.

"Мы не получили столько, сколько просили, однако стоит рассмотреть контекст. Мы получили 10,3 млрд евро в 2016 году, 14,5 млрд в 2019, и теперь 16,9 млрд на совете министров ESA в 2022 году, что представляет собой рост на 17%", - сообщил Ашбахер по итогам совещаний совета министров.

По данным ESA, около 3,2 млрд будет выделено на научную программу агентства, 2,8 млрд на развитие космического транспорта, 2,7 млрд на программу пилотируемых и роботизированных полетов и почти 2,7 млрд на средства наблюдения за Земной поверхностью, также будут выделены средства на развитие телекоммуникационных, навигационных и образовательных технологий.

Среди программ, на осуществление которых пойдут выделенные средства, называются Copernicus, в рамках которой на околоземную орбиту выводятся спутники для мониторинга поверхности планеты, зонд Juice, предназначенный для исследования Юпитера, программа по исследованию Марса Exomars, которую планировалось осуществить совместно с "Роскосмосом", спускаемый аппарат Argonaut для доставки полезной нагрузки на Луну, а также создание европейских ракет-носителей Ariane 6 и Vega C.