Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Трехлетний бюджет европейской космической программы увеличен на 17% до 16,9 млрд евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет министров Европейского космического агентства (ESA) согласился выделить на следующие три года почти 17 млрд евро на осуществление космической программы агентства. Об этом сообщил в среду глава ESA Йозеф Ашбахер.

"Мы не получили столько, сколько просили, однако стоит рассмотреть контекст. Мы получили 10,3 млрд евро в 2016 году, 14,5 млрд в 2019, и теперь 16,9 млрд на совете министров ESA в 2022 году, что представляет собой рост на 17%", - сообщил Ашбахер по итогам совещаний совета министров.

По данным ESA, около 3,2 млрд будет выделено на научную программу агентства, 2,8 млрд на развитие космического транспорта, 2,7 млрд на программу пилотируемых и роботизированных полетов и почти 2,7 млрд на средства наблюдения за Земной поверхностью, также будут выделены средства на развитие телекоммуникационных, навигационных и образовательных технологий.

Среди программ, на осуществление которых пойдут выделенные средства, называются Copernicus, в рамках которой на околоземную орбиту выводятся спутники для мониторинга поверхности планеты, зонд Juice, предназначенный для исследования Юпитера, программа по исследованию Марса Exomars, которую планировалось осуществить совместно с "Роскосмосом", спускаемый аппарат Argonaut для доставки полезной нагрузки на Луну, а также создание европейских ракет-носителей Ariane 6 и Vega C.

ЕС ESA Европейское космическое агентство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 23 ноября

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине

Россиянин проведет три месяца в норвежской тюрьме за незаконное использование дрона

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Швейцария приняла очередной пакет санкций против РФ

Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Анкара готова при необходимости начать сухопутную операцию против курдских формирований в Сирии

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });