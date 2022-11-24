Путин выступит на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 ноября примет участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Artificial Intelligence Journey).

"Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Организатором AI Journey является Сбербанк. В 2019 и 2021 годах Путин также принимал участие в этой конференции.