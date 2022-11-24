Глава Минобороны Армении сообщил о беседе с Шойгу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил в социальной сети, что провел короткую беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Сразу после заседания (Совета коллективной безопасности ОДКБ) у меня состоялась короткая частная беседа с министром обороны Российской Федерации. Мы обменялись мнениями с Сергеем Шойгу по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес, а также сотрудничества в сфере обороны", - написал он в четверг.

23 ноября в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с участием секретарей советов национальной безопасности государств-членов ОДКБ, министров иностранных дел и обороны.