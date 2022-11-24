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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

В Сеуле нашли невежливыми слова сестры Ким Чен Ына о президенте Южной Кореи

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи назвало прискорбным заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, которая назвала южнокорейского президента Юн Сок Еля "верным псом и пешкой Вашингтона".

"Мы считаем очень прискорбным, что (...) Ким Е Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны вульгарными выражениями, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости", - заявили в Министерстве по делам объединения двух Корей.

Ким Е Чжон раскритиковала администрацию Юн Сок Еля за предупреждение о готовящихся санкциях против КНДР. Ее заявление выпустило информагентство ЦТАК.

"Как только США заговорили о своих "персональных санкциях" против КНДР, Южная Корея повторила то, что сказали первые, - сказала она. - Это отвратительное поведение еще яснее показывает, что южнокорейская группировка является "верным псом" и марионеткой США".

При этом она назвала президента Южной Кореи и его правительство "идиотами", которые "продолжают создавать опасную ситуацию".

"Чем отчаяннее цепляются США и южнокорейские приспешники за санкции и нажим в отношении нас, тем сильнее становятся наши ненависть и гнев, - предупредила сестра северокорейского лидера. - Если они думают, что могут избежать нынешней опасной ситуации с помощью "санкций", они, должно быть, не знают, как жить в мире и комфорте".

КНДР Южная Корея Ким Е Чжон Юн Сок Ель США
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