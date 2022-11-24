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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Литва выплатит 37 млн евро компенсаций за конфискацию имущества во время Холокоста

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сейм Литвы принял в I чтении правительственный законопроект о выделении 37 млн евро на выплату компенсаций за экспроприированное личное имущество евреев в годы Второй мировой войны.

Речь идет о поправках в закон о компенсациях доброй воли за недвижимость еврейских общин. Правительство одобрило эти поправки 23 ноября.

"Почему этот вопрос важен? Это важно не только как определенный моральный долг перед теми, кто потерял жизнь и имущество во время Холокоста, но и как определенное международное обязательство Литвы. Принятие этого закона действительно закроет вопрос, установив символическую компенсацию за экспроприированное имущество", - сказала премьер Литвы Ингрида Шимоните, представляя законопроект в Сейме.

Премьер подчеркнула, что представляет проект сама, потому что "это не министерский вопрос, а вопрос всей Литвы".

В первом чтении за законопроект проголосовали 85 депутатов, двое были против, девять воздержались.

Затем документ рассмотрят парламентские комитеты по Закону и правопорядку и Иностранным делам. Его следующее рассмотрение на заседании Сейма намечено на 15 декабря.

Сейчас Литва выделяет ежегодно средства на компенсации только за экспроприированное имущество еврейских религиозных общин. Страна обязалась к марту 2023 года, за десять лет выплатить на эти цели 37 млн евро.

Новая редакция закона также позволит фонду выделять 5-10 млн евро на удовлетворение индивидуальных просьб о компенсации за недвижимое имущество. Денежная сумма, выплачиваемая одному лицу, не будет зависеть от стоимости недвижимости, принадлежащей потерпевшему.

Предусматривается, что компенсации будут назначаться в случае, если эти лица не обладали правовой возможностью восстановить права собственности на имущество и недвижимое имущество, включая бесхозное недвижимое имущество, перенятое в госсобственность по причине отсутствия владельцев или наследников из-за Холокоста.

Новые компенсации, как и предыдущие, предполагается направить в Фонд доброй воли, который будет выплачивать их собственникам и наследникам. Заявки будут приниматься до конца 2023 года, компенсации будут выплачены в течение 2024-2030 годов.

Во время оккупации гитлеровской Германией в 1941-1944 годах погибли около 90% из примерно 208 тысяч литовских евреев. Литовские евреи и литовские еврейские религиозные общины несколько раз подвергались национализации недвижимости. Она началась еще советскими властями в 1940 году. Германия, оккупировавшая территорию Литвы, национализацию не отменила, а вернувшаяся в 1944 году советская власть окончательно отобрала имущество жертв Холокоста.

Послы США и Израиля Роберт Гилкрист и Хадас Виттенберг-Сильверстайн накануне приветствовали решение правительства Литвы утвердить новый компенсационный механизм на сумму в 37 млн евро для частной еврейской собственности, экспроприированной в середине XX века.

Литва Сейм Холокост Ингриде Шимоните СССР Германия США Израиль
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