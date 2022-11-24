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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Запуск ровера ОАЭ к Луне перенесен на 30 ноября

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Запуск ровера Объединенных Арабских Эмиратов "Рашид" к Луне перенесен с 28 на 30 ноября. Об этом сообщил в четверг Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида.

Запуск первой миссии ОАЭ к лунной поверхности намечен на 12:39 по времени ОАЭ (в 11:39 по Москве).

Ровер планируется отправить к Луне с помощью ракеты носителя компании SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки, расположенной на мысе Канаверал в штате Флорида.

"Рашид" будет доставлен на лунную поверхность с помощью спускаемого аппарата "Hakuto-R" японской компании ispace. Прилунение аппарата намечено на конец апреля 2023 года. Местом посадки выбрана область "Озеро сновидений", расположенная в северо-восточной части видимой стороны Луны.

С помощью ровера ученые смогут изучать геологическое строение Луны, исследовать воздействие космической среды на различные материалы, а также делать снимки с помощью установленных на "Рашиде" камер.

В случае успеха миссии ОАЭ станет четвертой (после США, России и Китая) страной, успешно осуществившей посадку ровера на поверхность Луны.

ОАЭ Falcon 9 Hakuto-R Рашид Луна
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