Меркель сообщила о безуспешных попытках наладить диалог с РФ через Евросовет в 2021 г.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила изданию Spiegel, что летом 2021 году на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины потерпела неудачу в попытках улучшить контакты с Москвой.

"Минские договоренности не работали. Летом 2021 года, после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, я и президент Франции Эммануэль Макрон хотели попробовать создать еще раз в рамках Европейского совета отдельный формат диалога с Путиным", - сказала Меркель.

"Кто-то возражал, что у меня уже не было власти проводить свою политическую линию, потому что все знали: осенью того года мне придется покинуть свой пост", - продолжила она.

По ее словам, другие политики, с кем она разговаривала, ссылались на то, что эта задача им не по силам, и что ее нужно препоручить кому-то более влиятельному.

Меркель пояснила, что если бы в ходе парламентских выборов ФРГ в сентябре 2021 года она вновь претендовала на пост канцлера Германии, она могла бы более интенсивно заняться этой инициативой.

В то же время она сказала, что не жалеет о принятом решении более не претендовать на пост канцлера, поскольку внешняя политика ФРГ нуждалась в новом подходе.

"Во внешней политике, несмотря на то, что мы снова и снова пробовали новые вещи, я, в конце концов, не продвинулась ни на миллиметр. Речь не только об Украине. О Приднестровье и Молдавии, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время нового подхода", - резюмировала Меркель.