Запуск ракеты Vega-C с двумя спутниками дистанционного зондирования перенесли на декабрь

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Vega-C с двумя спутниками дистанционного зондирования Pleiades Neo на солнечно-синхронную орбиту Земли перенесён на декабрь из-за проблем с оборудованием на стартовом комплексе, сообщила в четверг компания-оператор Arianespace.

"Из-за неисправного оборудования, которое требуется заменить на стартовом комплексе, миссия VV22, запуск которой изначально планировалось осуществить 24 ноября с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложен", - говорится в сообщении компании.

"Ракета-носитель Vega C и два спутника Pleiades Neo находятся в безопасности. Новая дата запуска - в декабре, она будет объявлена в кратчайшие сроки", - отметили в компании.

Планируется, что спутники Pleiades Neo 5 и 6 станут последними аппаратами одноимённой спутниковой группировки. Они разработаны и произведены компанией Airbus Defence and Space на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли. В случае успешного запуска группировка будет состоять из четырёх идентичных по своим характеристикам спутников.

По данным разработчиков, аппараты будут способны делать снимки любой точки Земного шара в сверхвысоком разрешении до 30 см.

Первые два спутника группировки - Pleiades Neo 3 и 4 были выведены на орбиту c помощью ракет семейства Vega в апреле и августе прошлого года, соответственно.

Срок эксплуатации аппаратов, которые будут отправлены на орбиты высотой немногим более 600 км, рассчитан на 10 лет.

Лёгкая четырёхступенчатая одноразовая ракета-носитель Vega-C разрабатывалась с 2014 года совместно ESA и Итальянским космическим агентством (ASI). Она имеет длину около 35 метров и массу примерно 210 тонн, способна выводить до 2200 кг на полярную орбиту высотой 700 км.