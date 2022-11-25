В США стая диких индюков держит в страхе целый город

Появление птиц в городе стало результатом успешной реинтродукции вида орнитологами

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В штате Массачусетс в небольшом городе Вобурн бесчинствует стая диких индюков: птицы нападают на пешеходов и велосипедистов, а также могут блокировать движение транспорта, пишет Guardian. Опрошенные изданием горожане вынуждены приноравливаться к этим соседям.

В Массачусетсе дикие индюки вымерли к 1851 году из-за сокращения естественных условий обитания, напоминает MassWildlife, организация, которая отвечает за сохранение фауны штата. В 1970-х ученые провели удачную реинтродукцию этого вида в штате. Со временем индюки стали перебираться в населенные пункты, где им проще найти пропитание.

В Вобурн стая из пяти индюков - четырех индюшек и одного индюка - пришла два года назад. По словам горожан, сначала птицы вели себя тихо, но затем они решили закрепиться на территории, которую стали считать своей, и стали агрессивными. Они могут нападать на почтальонов, велосипедистов, школьников и людей, которые делают пробежку. Индюк, прозванный Кевином, может нанести человеку довольно сильные удары. Также стая может занять проезжую часть улицы и яростно клевать шины вставших автомобилей. Еще индюки могут занимать позиции у входных дверей домов и не выпускать жильцов наружу. По словам горожан, они вынуждены держать у дверей метлы, чтобы отгонять индюков, а безоружные вынуждены дожидаться ухода птиц.

В отсутствие Кевина индюшки могут вести себя мирно, но когда он рядом, стая становится агрессивной.

В сложных ситуациях горожане вызывают полицейских, и те прогоняют индюков.

Зоологи из MassWildlife опубликовали инструкцию для таких ситуаций и советуют прежде всего не оставлять индюкам пищи. В частности, они рекомендуют не оставлять на улице кормушки для птиц или поднимать их повыше. Агрессивных птиц рекомендуется отгонять палками, громкими звуками или водой из шланга. "Не позволяйте индюкам вас одолеть", - говорится в инструкции.