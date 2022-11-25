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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Иран направляет подкрепления на границу с Ираком для борьбы с курдскими группировками

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) решило перебросить подкрепления на те участки границы с Ираком, где в последние недели активизировались бойцы иракских курдских группировок, передает в пятницу агентство EFE.

В командовании пояснили, что речь идет о переброске бронетанковых подразделений и сил специального назначения в приграничные районы на западе и северо-западе страны. По словам генерала КСИР Мохаммада Пакпура, задача этих сил - "предотвращать переход террористов в Иран".

Иран ранее осенью нанес удары по курдским районам севера Ирака. Кроме того, обстановка на иранской территории осложняется продолжающимися антиправительственными акциями протеста. В Тегеране опасаются, что бойцы-курды могут попытаться такой ситуацией, чтобы активизировать свои операции на иранской территории.

Иран Ирак КСИР
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