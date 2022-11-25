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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Сербии в ходе спецоперации против нелегалов задержали более 600 человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Крупная спецоперация против нелегальных мигрантов проходит в пятницу в районах городов Хоргош и Суботица в Сербии на границе с Венгрией, задержаны уже более 600 человек, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Специальные действия проводятся и в предместьях Белграда.

По данным РТС, в операции принимают участие спецназовцы и сотрудники жандармерии, привлечены вертолеты и беспилотники.

РТС отмечает, что спецоперацию пришлось начать после поступления информации о перестрелках, которые устроили мигранты между собой в районе Хоргоша в ночь на пятницу.

"Мигранты злоупотребили нашим гостеприимством, в то время как каждому гражданину Сербии должна быть гарантирована безопасность", - прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.

Сербия Венгрия Белград
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