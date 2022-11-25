Совет ЕЭК утвердил единые для ЕАЭС требования к шоколаду и какао-продуктам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установил единые требования к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам, соответствующие изменения и дополнения внесены в технический регламент "О безопасности пищевой продукции", сообщила в пятницу помощник председателя комиссии Ия Малкина.

"По новым обязательным требованиям шоколад, выпускаемый в обращение в ЕАЭС, должен содержать 35% и более общего сухого остатка какао, в том числе 18% и более масла какао", - заявила она, выступая на брифинге по итогам заседания совета ЕЭК.

Требования вступят в силу через 210 дней после официального опубликования решения совета.

Обновленный техрегламент предусматривает, что для производства шоколада не допускается использовать животные жиры, за исключением молочного жира, но допускается использовать эквиваленты масла какао и (или) улучшители масла какао SOS-типа, суммарная массовая доля которых в шоколаде не должна превышать 5%.

Для производства шоколада и какао-продуктов не допускается использовать также ароматизаторы, которые имитируют вкус и (или) аромат шоколада или какао-продуктов (в случае с молочным, экстрамолочным и белым шоколадом не допускается также использовать ароматизаторы, имитирующие вкус и аромат молока или сливок, молочного жира).

Шоколад с начинкой должен содержать 25% и более отделяемой от начинки наружной части шоколада. При этом к шоколаду с начинкой не относятся хлебобулочные (в том числе сдобные) изделия, мучные кондитерские изделия и мороженое, покрытые шоколадом.

"Изменения в технический регламент будут способствовать насыщению потребительского рынка качественной продукцией", - считает Малкина.

Она отметила, что разработчиком требований выступил Белорусский государственный концерн пищевой промышленности ("Белгоспищепром").