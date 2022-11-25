Франция и Германия договорились поддерживать друг друга электроэнергией и газом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали в пятницу в Берлине соглашение о взаимной поддержке двух стран с целью гарантировать их энергетическое снабжение, сообщила газета Le Figaro.

Как поясняет издание, Франция поможет Германии сократить ее зависимость от российских ресурсов, поставляя газ, а Германия поддержит Францию в снабжении электроэнергией в течение зимы.

При этом газета отмечает, что Франция впервые за 42 года стала нетто-импортером электроэнергии по причине очень низкого уровня производства на французских АЭС.

С 1981 года Франция постоянно была нетто-экспортером электроэнергии своим соседям, в частности, благодаря атомным электростанциям, которые обеспечивают более 60% выработки электроэнергии в стране. Но с января Франция импортировала больше электроэнергии, чем экспортировала, потому что почти половина ее атомных энергомощностей бездействует из-за планового, но порой продленного технического обслуживания или иных технических вопросов.

Ожидается, что Франция без затруднений переживет декабрь, но в январе существуют риски отключений электричества в случае сильных холодов, если не снизится потребление.

Для Германии, пишет Le Figaro, это тоже своего рода исторический момент. Страна очень зависела от российского газа и теперь должна диверсифицировать источники снабжения, обратившись к Западу.

Газ, который Франция будет поставлять в Германию, она главным образом получает по импорту, в частности морскими путями. Франция располагает четырьмя стационарными терминалами для импорта СПГ, каковых у Германии нет. Кроме того, к зиме 2023-2024 года Франция планирует запустить дополнительный плавучий терминал в Гавре.

В свою очередь Германия обзаводится плавучими терминалами. Два будут действовать с этой зимы – в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. И еще три запланированы до конца 2023 года.