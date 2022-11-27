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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Уровень поддержки правительства Кисиды в Японии опустился до 33,1%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинг популярности кабинета министров Японии, возглавляемого премьером Фумио Кисидой, снизился до 33,1% - минимального показателя с начала работы нынешнего правительства в октябре 2021 года, сообщает в воскресенье Kyodo со ссылкой на свой телефонный опрос населения.

При предыдущем опросе общественного мнения, проведенном в конце октября, кабинет Кисиды поддержали 37,6% респондентов.

Также впервые с момента вступления Кисиды в должность премьера более половины опрошенных - 51,6% - заявили о недоверии к его правительству. 62,4% респондентов полагают, что недавние отставки в кабмине стали запоздалой мерой.

Kyodo напоминает, что ранее в отставку ушли три министра из кабинета Кисиды, в том числе ключевой союзник премьера - глава МВД Минору Тэрада.

Ранее правительство Кисиды столкнулось с рядом проблем во внутренней политике, включая вскрывшиеся связи религиозной организации "Церковь объединения" с японскими политиками. При этом Тэцуя Ямагами, в июле совершивший убийство экс-премьера Синдзо Абэ, утверждал, что Абэ якобы был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении.

Япония Фумио Кисида
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