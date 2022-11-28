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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

12-летний ребенок погиб при стрельбе у торгового центра в Атланте

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы возле торгового центра в субботу вечером в Атланте в американском штате Джорджия один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на полицию.

Как отмечается, погибшему было 12 лет. По предварительным данным, остальным жертвам от 15 до 21 года. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Шеф полиции Атланты Дарин Ширбаум заявил, что участники стрельбы знали друг друга, отметив, что в начале месяца у них был конфликт.

США Атланта
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