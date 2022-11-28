Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщает об обстреле позиций своих вооруженных сил со стороны ВС Азербайджана.

"27 ноября, с 21:00 до 23:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что с армянской стороны потерь нет, по состоянию на 08:00 28 ноября ситуация на передовой относительно стабильная.