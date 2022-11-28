Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщает об обстреле позиций своих вооруженных сил со стороны ВС Азербайджана.

"27 ноября, с 21:00 до 23:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что с армянской стороны потерь нет, по состоянию на 08:00 28 ноября ситуация на передовой относительно стабильная.

Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 ноября

WSJ сообщила о задержках в поставках США оружия Тайваню из-за помощи Украине

WSJ сообщила о задержках в поставках США оружия Тайваню из-за помощи Украине

Эрдоган не исключил скорую нормализацию отношений с Сирией

ЧМ-2022

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 ноября

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });