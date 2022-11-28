Украина с начала сельхозгода экспортировала 17,2 млн т зерна

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Украина с начала 2022/2023 сельхозгода (июль-июнь) по 28 ноября экспортировала 17,19 млн тонн зерновых культур, сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Министерство отмечает, что экспорт зерновых в этом году на 31,9% ниже, чем годом ранее (с 1 июля по 28 ноября 2021 года на экспорт было поставлено 25,26 млн тонн зерновых).

С начала текущего сельхозгода Украина экспортировала 9,13 млн тонн кукурузы (рост в 1,7 раза), 6,64 млн тонн пшеницы (снижение в 2,2 раза), 1,36 млн тонн ячменя (снижение в 3,6 раза), 11,5 тыс. тонн ржи (снижение в 6,7 раза) и 52,5 тыс. тонн муки (рост на 0,8%).

С начала ноября из страны вывезено 3,99 млн тонн зерновых культур, в том числе 1,64 млн тонн пшеницы, 2,07 млн тонн кукурузы, 252 тыс. тонн ячменя, 5 тыс. тонн ржи и 14,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, в 2021/2022 сельхозгоду Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% больше, чем в предыдущем сезоне. За рубеж было поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (рост на 12,6%), 23,54 млн тонн кукурузы (рост на 1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (рост на 35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (снижение на 44,1%).