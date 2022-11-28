Китай снимет запрет на продажу акций девелоперами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Китая намерены отменить запрет на продажу акций на внутреннем рынке зарегистрированными на бирже девелоперами в рамках мер поддержки сектора недвижимости. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC).

Кроме того, будет снят запрет на слияния строительных компаний и на первичное размещение акций игроками сектора, будет возобновлена практика размещения ценных бумаг по закрытой подписке для привлечения средств на своевременную сдачу объектов недвижимости.

Также ряд получивших одобрение инвестиционных фондов смогут инвестировать в существующую жилую и коммерческую недвижимость, а также в инфраструктурные проекты.

Дата вступления в силу новых правил не указана.