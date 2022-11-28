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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

На Гавайях начал извергаться вулкан Мауна-Лоа

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа, но лава пока не вышла за пределы вершины, сообщило агентство гражданской обороны округа Гавайи.

"Приблизительно в 23:30 воскресенья по местному времени (12:30 понедельника по Москве - ИФ) началось извержение в Моку-авеовео - кальдере Мауна-Лоа", - говорится в предупреждении, которое распространило агентство.

В нем отмечается, что "лава находится в пределах вершины, и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах".

В свою очередь в гавайском Центре наблюдения за вулканами сообщили, что подняли уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения до красного (максимального), поскольку пепел и вулканическое стекло могут распространяться по воздуху.

В то же время, в Центре подчеркнули, что около половины извержений вулкана Мауна-Лоа никогда не выходят за пределы вершины.

"Мы продолжаем следить за обстановкой и по мере развития ситуации делиться информацией с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, а также публиковать обновления по мере необходимости", - говорится в заявлении Центра в твиттере.

Мауна-Лоа - действующий щитовой вулкан высотой 4169 метров над уровнем моря. Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1950 году, тогда лава сошла на 24 км к океану менее чем за три часа. Менее сильные извержения происходили практически каждое десятилетие до начала 1980-х годов.

Гавайи
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