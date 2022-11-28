Астронавты NASA в декабре выйдут в открытый космос

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов 3 декабря выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) , чтобы провести на ее поверхности монтажные работы в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило NASA.

Им предстоит смонтировать на правой стороне фермы МКС пару новых более мощных солнечных панелей IROSA, которые в воскресенье на станцию доставил грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX.

Ранее выход планировалось осуществить 29 ноября, но из-за задержки с запуском Cargo Dragon он был перенесен.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС должны добавить три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС пока работают нормально, но они постепенно деградируют, поскольку срок их службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.