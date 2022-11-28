В ЕС приняли новую директиву по обеспечению высокого уровня кибербезопасности

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил в понедельник директиву о поддержании высокого уровня кибербезопасности по всему союзу "для дальнейшего повышения устойчивости и потенциала реагирования на инциденты как государственного и частного секторов, так и ЕС в целом".

"Нет сомнений в том, что кибербезопасность останется ключевой проблемой в ближайшие годы. Ставки для нашей экономики и наших граждан огромны. Сегодня мы сделали еще один шаг, чтобы улучшить наши возможности по противодействию этой угрозе", - заявил заместитель по вопросам цифровизации премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Чехии Иван Бартош, слова которого приводятся в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что новая директива ЕС под названием "NIS2" заменит действующую директиву по безопасности сетей и информационных систем (директиву NIS).

NIS2 призван установить базовый уровень для мер контроля над рисками кибербезопасности во всех секторах, на которые распространяется действие директивы, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и цифровая инфраструктура. Пересмотренная директива направлена на гармонизацию требований кибербезопасности и реализацию мер кибербезопасности в разных государствах-членах. Устанавливаются минимальные правила для нормативно-правовой базы и учреждаются механизмы эффективного сотрудничества между соответствующими органами в каждом государстве ЕС.

В то время как в старой директиве NIS государства-члены несли ответственность за определение того, какие организации должны квалифицироваться как операторы основных услуг, новая директива NIS2 вводит общее правило для идентификации организаций, подпадающих под соответствующее регулирование.

При этом в тексте уточняется, что директива не будет применяться к организациям, осуществляющим деятельность в таких областях, как оборона или национальная безопасность, общественная безопасность и правоохранительные органы. Судебная система, парламенты и центральные банки также исключены из сферы действия.

NIS2 будет применяться к государственным администрациям на центральном и региональном уровнях. Государства-члены ЕС могут решать, что это применимо и к администрациям на местном уровне.

Кроме того, новая директива была приведена в соответствие с отраслевым законодательством, в частности с положением о цифровой операционной устойчивости для финансового сектора и директивой об устойчивости критически важных объектов, чтобы обеспечить юридическую ясность и согласованность между NIS2 и этими актами, поясняют в Совете ЕС.

Директива будет опубликована в "Официальном журнале" Европейского союза в ближайшие дни и вступит в силу на двадцатый день после публикации.