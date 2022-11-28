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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Белоруссия нарастит экспорт в Россию на 6,5% в следующем году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на 6,5% в 2023 году. Такой показатель предусмотрен указом президента республики Александра Лукашенко, сообщает в понедельник президентская пресс-служба.

"Глава государства Александр Лукашенко 28 ноября подписал указ №411, которым утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2023 год", - говорится в сообщении.

Сообщается, что документом предусмотрено компенсировать потери экспорта в страны Запада и Украину "за счет наращивания присутствия на рынках России, КНР, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Предусматривается увеличение объема поставок в Россию на 6,5%, КНР - на 15%, страны Африки - на 10%".

Для достижения прогнозируемого роста экономики в 2023 году экспорт запланирован в размере $47,7 млрд при темпах роста 105,5%.

"В результате положительное сальдо внешней торговли составит $1,6 млрд. Это обеспечит сбалансированность платежного баланса, окажет положительное влияние на поддержание экономической безопасности страны на должном уровне", - говорится в сообщении.

Белоруссия
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