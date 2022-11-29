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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Рынки Китая и Гонконга уверенно растут на акциях девелоперов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут во вторник, исключение составляет японский индикатор.

Рынки Китая и Гонконга поднимаются вслед за скачком котировок акций девелоперов после смягчения ограничений для сектора накануне.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила в понедельник об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A.

Такое решение было принято, чтобы поддержать "стабильное и устойчивое" развитие сектора, отметила CSRC.

"Эти меры, вероятно, ускорят консолидацию компаний сферы недвижимости", - отмечает эксперт China Index Holdings Лю Шуй.

Стоимость акций крупного китайского застройщика Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. на торгах в Гонконге подскочила на 8,2%.

Бумаги China Vanke в Гонконге прибавляют в цене 12,2%, в Шэньчжэне - 10%, акции Gemdale подорожали на 5,1% и 10% в Гонконге и Шанхае соответственно, Greenland Holdings - на 5,3% и 10%.

Фондовый индекс Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 2%, Shenzhen Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 4%.

Поддержку китайскому рынку также оказывают усиливающиеся ожидания трейдеров, что Пекин пойдет на смягчение карантинных ограничений после массовых протестов в стране в минувшие выходные.

"Растут ожидания, что политике нулевой терпимости к COVID-19 в Китае пришел конец, и это улучшает настрой трейдеров", - отмечает аналитик Societe Generale в Гонконге Киён Сон, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Стоимость бумаг китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 5,4%. Накануне компания впервые с момента размещения ее акций на бирже в 2001 году объявила о намерении выплатить специальные дивиденды – в размере 21,91 юаня ($3,06).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,5% в ходе торгов на фоне слабых статданных.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли по итогам восьмого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились по сравнению с сентябрем и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности, розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 4,3% по сравнению с октябрем 2021 года. В сентябре их повышение составило 4,8%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 0,2% после подъема на 1,5% в сентябре.

Безработица в Японии в октябре осталась на уровне 2,6%, тогда как аналитики ожидали ее сокращения до 2,5%.

Лидерами снижения являются акции технологических компаний: бумаг SoftBank Group подешевели на 1,4%, Tokyo Electron - на 1,2%, Keyence Corp. - на 1,6%, Advantest - на 1,7%.

Также дешевеют акции Toyota Motor (-1,2%), Sony Group (-1%), Mitsubishi Corp. (-0,9%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,9%.

Акции BHP Group подорожали на 2,1%, Rio Tinto - на 3,5%, Pilbara Minerals - на 1,6%.

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