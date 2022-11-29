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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Онлайн-продажи ритейлеров в США в киберпонедельник могут превысить $11 млрд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи американских ритейлеров в киберпонедельник (28 ноября), вероятно, превысили $11 млрд и поставили новый рекорд благодаря крупным скидкам, свидетельствуют оценки Adobe Analytics.

Согласно прогнозу компании, совокупный объем продаж в киберпонедельник составил $11,2-11,6 млрд. По данным на 18:00 в Нью-Йорке (2:00 по Москве), продажи составили $6,3 млрд. Финальные данные будут обнародованы вечером во вторник.

В прошлом году в киберпонедельник были проданы товары на общую сумму $10,7 млрд.

"Продавцы предлагали покупателям огромные скидки, что прямо противоположно прошлогодней ситуации, когда цены на товары были высокими из-за проблем в цепочках поставок, - отмечает ведущий аналитик Adobe Digital Insights Вивек Пандья. - Хотя скидки приведут к снижению маржи ритейлеров, они также помогают брендам заручиться лояльностью покупателей на будущее".

Среди наиболее популярных товаров, продававшихся в киберпонедельник, – игрушки, устройства Apple Watch, дроны и игровые консоли.

Совокупные онлайн-покупки американцев в "Черную пятницу" составили рекордные $9,12 млрд, увеличившись на 2,3% за год, сообщила Adobe днем ранее.

В целом за кибернеделю (пять дней со Дня благодарения по киберпонедельник) онлайн-покупки в этом году увеличатся на 3,7% - до $35,17 млрд, прогнозирует Adobe.

США Adobe Analytics
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