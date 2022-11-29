Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Словакия поставила на Украину 30 БМП советского производства

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Словакия передала Украине 30 БМП, сообщил во вторник министр обороны страны Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП переданы Украине в рамках соглашения с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт (министр обороны Германии) за замечательное сотрудничество", - написал он в твиттере.

Реализуемое под эгидой Германии соглашение, о котором упомянул словацкий министр, предусматривает поставку Украине военной техники советского производства в обмен на поставки в Словакию западной техники.

Словакия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД России назвали политическим решение о переносе комиссии РФ-США по ДСНВ

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 ноября

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Страны ЕС снова не смогли договориться об уровне "потолка" цен на российскую нефть

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Белый дом украсили к Рождеству

Белый дом украсили к Рождеству

Что произошло за день: понедельник, 28 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });