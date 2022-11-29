Словакия поставила на Украину 30 БМП советского производства

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Словакия передала Украине 30 БМП, сообщил во вторник министр обороны страны Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП переданы Украине в рамках соглашения с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт (министр обороны Германии) за замечательное сотрудничество", - написал он в твиттере.

Реализуемое под эгидой Германии соглашение, о котором упомянул словацкий министр, предусматривает поставку Украине военной техники советского производства в обмен на поставки в Словакию западной техники.