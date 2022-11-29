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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Минфин РФ разработал ряд упрощений для участников рынка алкоголя

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал ряд упрощений для участников рынка алкоголя, сообщается в материалах на сайте ведомства.

Соответствующие поправки в законодательство одобрены на заседании правительства во вторник.

Так, сокращается до одной количество лицензий на производство коньяка полного цикла. Сейчас такие производители получают две лицензии: отдельно на производство дистиллята и коньяка.

Кроме того, вводится переходный период для положений закона о регулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, которые работают на территории новых субъектов РФ. Это позволит бизнесу адаптироваться к требованиям отраслевого законодательства, отмечается в материалах.

Создается новая федеральная специальная марка (ФСМ) с включенной в нее эмблемой "Вино России". Это исключит необходимость для производителей делать двойную маркировку такой винодельческой продукции - ФСМ и отдельно эмблемой "Вино России".

Для Крыма и Севастополя до 1 января 2025 года продлевается переходный период применения к лицензиатам требования по использованию только основного технологического оборудования, принадлежащего им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требования о наличии в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде по договорам на срок не менее одного года производственных и складских помещений.

Минфин РФ
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