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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Нефть Brent подорожала до $83,97 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в среду после роста накануне на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве составляет $83,97 за баррель, что на $0,94 (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Более активно торгуемый февральский фьючерс подорожал на $0,93 (1,1%), до $85,18 баррель. Во вторник февральские контракты подорожали $0,36 (0,4%), до $84,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,09 за баррель, что на $0,89 (1,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на $0,96 (1,2%), до $78,2 за баррель.

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

"Объявление последовало за беспрецедентными уличными протестами и стало первым сигналом того, что Пекин может рассмотреть ослабление драконовских мер по контролю за распространением коронавируса. Перспектива нормализации ситуации в крупнейшем импортере нефти в мире привела к росту цен на нефть, ставшему первым существенным восстановлением за последние две недели", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 по Москве.

нефть Brent
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