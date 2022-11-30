Поставщик облачных приложений Workday получил чистый убыток в III финквартале

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американская Workday Inc, поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами, отчиталась о получении чистого убытка в третьем квартале 2023 финансового года, однако улучшила годовой прогноз и сообщила о запуске программы обратного выкупа акций.

Как сообщается в пресс-релизе Workday, чистый убыток в финквартале, завершившемся 31 октября, составил $74,7 млн, или $0,29 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью на уровне $43,4 млн, или $0,17 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

В то же время скорректированная прибыль составила $1,15 в расчете на акцию по сравнению с $1,10 на акцию годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,84 на акцию, согласно FactSet.

Выручка компании увеличилась на 20,3%, до $1,6 млрд по сравнению с $1,33 млрд за аналогичный период годом ранее, выручка от подписок подскочила на 22%, до $1,43 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал выручку на уровне $1,59 млрд, выручку от подписок - на уровне $1,42 млрд.

Workday улучшила нижнюю границу диапазона годового прогноза выручки от подписок и теперь ожидает показатель на уровне $5,555-5,557 млрд против предыдущего прогноза на уровне $5,54-5,56 млрд. Эксперты в среднем ожидают показатель на уровне $5,55 млрд.

Совет директоров Workday одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $500 млн в течение следующих 18 месяцев.

Акции Workday на дополнительных торгах во вторник подорожали на 8,5%. Капитализация компании с начала года упала в 1,9 раза и составляет $37,18 млрд.