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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заседание технического комитета ОПЕК+, которое было назначено на 2 декабря, отменено. Об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Техкомитет ОПЕК+ (JTC) обычно рассматривает ситуацию на рынке, представляет результаты на рассмотрение министерского мониторингового комитета (JMMC), сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, а JMMC уже может выдать рекомендацию о предполагаемых квотах на добычу нефти в зависимости от ситуации на рынке. На основе этой рекомендации обычно принимается решение всеми министрами ОПЕК+.

Накануне было принято решение провести заседание ОПЕК+ не очно, как планировалось, а в формате онлайн. По информации "Интерфакса", решение принималось "несколькими министрами", а не секретариатом. JMMC состоится 4 декабря, перед полноформатной встречей ОПЕК+, 3 декабря состоится очередная полугодовая конференция министров ОПЕК, также в режиме онлайн.

В конце сентября министры ОПЕК+ приняли решение впервые встретиться очно после почти двухлетних заседаний в режиме онлайн. Переговоры прошли 5 октября в Вене, там было принято решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с с ноября, они действуют до тех пока не принято решений об их изменении.

Тогда же министры ОПЕК+ решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, однако следующая встреча была назначена на 4 декабря - день, предшествующий началу вступления в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.

На прошлой неделе Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи нефти на 500 тыс. б/с. По данным издания, такой шаг помог бы преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность.

Госагентство Саудовской Аравии выпустило опровержение: "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман категорически опровергает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тыс. б/с".

Более того, в королевстве намекнули, что готовы, скорее, сократить добычу. "Хорошо известно и не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", - цитирует агентство бен Сальмана.

ОПЕК Саудовская Аравия JMMC нефть
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