Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь скончался на 97-м году жизни

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь ушел из жизни в возрасте 96 лет, передает "Синьхуа".

"Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности 30 ноября в 12:13 по местному времени (07:13 мск) в Шанхае", - пишет агентство.

Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР с 1993 по 2003 годы, после чего его сменил на этой должности Ху Цзиньтао.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в провинции Цзянсу. Стал членом Коммунистической партии Китая в 1946 году. В 1947 году окончил факультет электрических машин Шанхайского университета Цзяотун, получил специальность инженера-электрика.

Он почти 30 лет проработал в системе министерства машиностроения. В 1955 году проходил практику на Московском автозаводе им. И. В. Сталина, что позволило ему изучить русский язык. С 1980 года зампред и ответственный секретарь Государственного комитета по делам импорта и экспорта, затем заместитель председателя и по совместительству начальник секретариата Госкомитета по управлению иностранными инвестициями. В 1985-1989 годах занимал должность мэра Шанхая.

В 1989 году его избрали генеральным секретарем ЦК КПК.

В своей политике продолжил реформы, начатые Дэн Сяопином. При Цзян Цзэмине экономика Китая вышла на седьмое место в мире, страна вступила в ВТО, приняла саммит АСЕАН в Шанхае, выиграла заявку на проведение Олимпийских игр в 2008 году.