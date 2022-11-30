Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь скончался на 97-м году жизни

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь ушел из жизни в возрасте 96 лет, передает "Синьхуа".

"Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности 30 ноября в 12:13 по местному времени (07:13 мск) в Шанхае", - пишет агентство.

Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР с 1993 по 2003 годы, после чего его сменил на этой должности Ху Цзиньтао.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в провинции Цзянсу. Стал членом Коммунистической партии Китая в 1946 году. В 1947 году окончил факультет электрических машин Шанхайского университета Цзяотун, получил специальность инженера-электрика.

Он почти 30 лет проработал в системе министерства машиностроения. В 1955 году проходил практику на Московском автозаводе им. И. В. Сталина, что позволило ему изучить русский язык. С 1980 года зампред и ответственный секретарь Государственного комитета по делам импорта и экспорта, затем заместитель председателя и по совместительству начальник секретариата Госкомитета по управлению иностранными инвестициями. В 1985-1989 годах занимал должность мэра Шанхая.

В 1989 году его избрали генеральным секретарем ЦК КПК.

В своей политике продолжил реформы, начатые Дэн Сяопином. При Цзян Цзэмине экономика Китая вышла на седьмое место в мире, страна вступила в ВТО, приняла саммит АСЕАН в Шанхае, выиграла заявку на проведение Олимпийских игр в 2008 году.

Цзян Цзэминь Китай Шанхай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

Нефть Brent подорожала до $83,97 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 30 ноября

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" пристыковался к орбитальной станции КНР

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" пристыковался к орбитальной станции КНР

Осужденная в Белоруссии оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

Что произошло за день: вторник, 29 ноября

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей
Пандемия коронавируса

Премьер Франции заявила о новой волне коронавируса в стране

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });