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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Норвегия не будет выдавать новые лицензии на разведку нефти и газа до 2025 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия приостанавливает выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа еще на три года – до 2025 года, сообщает Financial Times.

Так называемый 26-й раунд лицензирования новых нефтяных и газовых месторождений, первоначально запланированный на этот год, уже был отложен ранее. Но теперь он не будет проводиться в течение всего времени работы нынешнего парламента, срок полномочий которого заканчивается в сентябре 2025 года, из-за внутриполитической сделки. Правительство страны договорилось с левыми партиями об этом для того, чтобы принять госбюджет.

Такие действия нарушают обещания Норвегии сделать все возможное, чтобы помочь Европе в преодолении энергетического кризиса, отмечается в статье.

Норвегия все больше позиционирует себя как надежный и демократичный поставщик в Европу. Страна в этом году оттеснила Россию с первого места по поставкам газа в Европу, также она является крупнейшим западноевропейским производителем нефти. Однако заключенная во вторник сделка идет вразрез с такой стратегией.

Норвегия продолжит выдавать лицензии на уже действующие месторождения, что позволяет нефтегазовым компаниям относительно быстро расширять добычу. Но 26-й раунд лицензирования касается новых неисследованных районов, многие из которых находятся в Арктике. Эти проекты более рискованные, но с перспективами обнаружения более крупных залежей углеводородов.

Министр нефти Терье Осланд сказал, что в заключенной правительством сделке "нет драмы". Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что все стороны готовы поддерживать "высокий и стабильный" уровень активности в нефтяной промышленности Норвегии.

Однако бизнес и оппозиционные политики не согласились с такой оценкой ситуации.

Глава Федерации норвежской промышленности Столе Киллингстад осудил сделку как "очень, очень печальную". "Мир и Европа нуждаются в энергии, и мы должны наращивать разведку" углеводородов, полагает он.

Норвегия
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