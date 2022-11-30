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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В НАТО намерены усилить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте договорились наращивать поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Главы МИД Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии присоединились к нам в ходе финальной части заседания; это три ценных партнера НАТО, сталкивающиеся с давлением России", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы обсудили причины для нашей общей обеспокоенности в сфере безопасности, согласились усиливать сотрудничество. Союзники договорились укреплять их поддержку с учетом местных особенностей", - отметил генсек.

По словам Столтенберга, речь идет о поддержке реформ в этих странах и об обучении в сфере обороны и безопасности.

НАТО Грузия Молдавия Босния и Герцеговина
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