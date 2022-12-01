Палата представителей поддержала резолюцию, предотвращающую забастовку железнодорожников

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла в среду резолюцию, которая предотвращает забастовку железнодорожников, сообщают американские СМИ.

Резолюция была принята 290 голосами "за", "против" высказались 137 законодателей, говорится в публикациях.

Теперь документ отправится на рассмотрение в Сенат, где должен быть принят до 9 декабря - дня начала забастовки.

Согласно резолюции, профсоюзы железнодорожников и крупнейшие железнодорожные грузоперевозчики страны заключают рассмотренное в сентябре соглашение, которое обеспечивает работникам повышение заработной платы на 24% в течение пяти лет и позволяет им брать отгулы для посещения врача.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс США принять соглашение между работниками железных дорог и операторами отрасли без изменений, чтобы предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников.

Байден в своем заявлении также предупредил о последствиях такой забастовки.

"Остановка железных дорог опустошит нашу экономику. Без грузовых железнодорожных перевозок многие отрасли промышленности США закрылись бы", - сказал американский лидер.

По его словам, до 765 тыс. американцев, в том числе сами работники железных дорог, могут остаться без работы только за первые две недели.

Все 115 тыс. железнодорожников страны должны были объявить забастовку 9 декабря.

На долю железнодорожного транспорта в США приходится порядка 40% дальних грузоперевозок, поэтому даже короткая забастовка может привести к нарушениям сообщения и задержкам поставок грузов, что усугубит проблемы в каналах снабжения перед праздничным сезоном.