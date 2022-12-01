Палата представителей поддержала резолюцию, предотвращающую забастовку железнодорожников
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла в среду резолюцию, которая предотвращает забастовку железнодорожников, сообщают американские СМИ.
Резолюция была принята 290 голосами "за", "против" высказались 137 законодателей, говорится в публикациях.
Теперь документ отправится на рассмотрение в Сенат, где должен быть принят до 9 декабря - дня начала забастовки.
Согласно резолюции, профсоюзы железнодорожников и крупнейшие железнодорожные грузоперевозчики страны заключают рассмотренное в сентябре соглашение, которое обеспечивает работникам повышение заработной платы на 24% в течение пяти лет и позволяет им брать отгулы для посещения врача.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс США принять соглашение между работниками железных дорог и операторами отрасли без изменений, чтобы предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников.
Байден в своем заявлении также предупредил о последствиях такой забастовки.
"Остановка железных дорог опустошит нашу экономику. Без грузовых железнодорожных перевозок многие отрасли промышленности США закрылись бы", - сказал американский лидер.
По его словам, до 765 тыс. американцев, в том числе сами работники железных дорог, могут остаться без работы только за первые две недели.
Все 115 тыс. железнодорожников страны должны были объявить забастовку 9 декабря.
На долю железнодорожного транспорта в США приходится порядка 40% дальних грузоперевозок, поэтому даже короткая забастовка может привести к нарушениям сообщения и задержкам поставок грузов, что усугубит проблемы в каналах снабжения перед праздничным сезоном.