В посылке для Центра спутниковой связи Испании обнаружили взрывное устройство

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб Испании обнаружили взрывное устройство в почтовом отправлении, получатель которого - Центр спутниковой связи страны, сообщает в четверг испанская газета El Mundo.

Посылка поступила в Испанию через военную базу "Торрехон" близ Мадрида, на территории которой и находится Центр.

Газета отмечает, что в министерстве обороны Испании эти сообщения подтвердили, подчеркнув, что опасный объект выявили своевременно, поэтому какого-либо ущерба удалось избежать.

Испанская полиция ведет расследование, при этом там не исключают, что в течение дня из различных регионов Испании может появиться информация о других почтовых отправлениях со взрывными устройствами или их муляжами.

Накануне две подозрительные посылки поступили в посольство Украины в Мадриде, а также на фабрику в Сарагосе, на которой занимаются разработкой и производством военной техники для пехоты. Первая посылка была адресована украинскому послу, сотрудник посольства, открывший посылку, получил легкую травму руки.

Никаких деталей относительно второго отправления нет, однако представители местных властей в Сарагосе сообщили газете, что посылка поступила с Украины.