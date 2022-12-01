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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Посол ОАЭ заявил о стремлении к развитию сотрудничества с регионами РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Объединенных Арабских Эмиратов намерено развивать дружественные отношения с Россией и сотрудничать с регионами РФ, заявил в четверг посол ОАЭ в Москве Мохаммад Ахмад Альджабер на приеме по случаю празднования Национального дня ОАЭ.

Посол напомнил, что объем торгового оборота двух стран в период с января по сентябрь 2022 года достиг $5 млрд, что, по его словам, вывело ОАЭ на первое место среди торговых партнеров РФ на Ближнем Востоке.

"Сотрудничество охватывает все приоритетные сферы - это торговля, инвестиции, освоение космоса, промышленность, технологии, энергетика, продовольственная безопасность, изменение климата, культурный обмен, образование и многое другое. Стороны принимают участие в международных выставках, форумах, проводимых в двух государствах", - отметил Альджабер.

Он отметил, что посольство ОАЭ в Москве продолжит делать все возможное для расширения дружественных отношений и установления более тесных контактов между ведомствами и частными учреждениями обеих стран.

Дипломат выразил признательность правительству РФ "за усилия в деле углубления двусторонних отношений", МИДу - "за всестороннюю поддержку деятельности посольства". Он также высоко оценил содействие партнеров в различных ведомствах государственного и частного секторов РФ.

ОАЭ Мохаммад Ахмад Альджабер
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