Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Европа завершила ноябрь с уровнем запасов газа в подземных хранилищах ниже 93%. Это почти на 11 пунктов выше, чем в среднем за последние пять лет благодаря активным мерам экономии газа.

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе держится на высоком уровне на фоне дальнейшего падения ветогенерации и понижения температуры воздуха.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за четыре дня текущей недели упала до в среднем 9% от энергобаланса по ЕС, при том, что в среднем за прошлую неделю было в два раза больше - 18% (доходило и до 22,4%), сообщает ассоциация WindEurope.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1467 за тысячу кубометров. Январский фьючерс на TTF стоит $1501.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - достиг $1249.

Федеральное сетевое агентство Германии изменило оценку погодной ситуации в стране со "стабильной" на "напряженную", сообщается в ежедневном обзоре Bundesnetzagentur о ситуации с газоснабжением страны. Напряженной считается ситуация, когда прогнозируемая средняя температура на следующие 7 дней на 0-2 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 2018-2021 годы. Прогноз температуры на ближайшую неделю на 0,73 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года. Поэтому следует ожидать роста потребления. Ведомство оценивает ситуацию с газоснабжением страны как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения. BNetzA призывает потребителей к экономии газа. По мнению регулятора, дефицита газа зимой можно избежать, прежде всего если будет достигнута цель экономии не менее 20%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа наращивает интенсивность расходования газа из своих хранилищ. Текущий уровень запасов снизился до 92,8% - это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

За газовые сутки 30 ноября запасы "похудели" примерно на 0,38 процентных пункта.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Увеличили объем регазификации и европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 68% при том, что в среднем за октябрь было 60%. При этом уже неделю производительность терминалов стабильно выше 70%.

Запасы в США

Состояние запасов газа в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к активному отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 25 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени величины.

Текущий уровень резервов составляет около 72%, что на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.