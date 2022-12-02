Снижение цен на жилье в Великобритании в ноябре стало рекордным за два года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в ноябре снизились на 1,4% относительно октября, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Снижение в помесячном выражении стало рекордным с 2020 года, то есть с разгара пандемии коронавируса. В октябре цены сократились на 0,9%.

В годовом выражении рост цен на жилую недвижимость замедлился до 4,4% с 7,2% в октябре. Средняя цена дома составила 263 788 фунтов стерлингов ($323,5 тыс.), еще дальше отступив от августовского пика, зафиксированного на уровне 273 751.

"Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, ставки по новым ипотечным кредитам остаются высокими, и рынок жилья во многом растерял импульс [к росту]", - сказал старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.