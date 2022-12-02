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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Минске анонсировали встречу Путина и Лукашенко в декабре в Москве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в декабре, как ожидается, проведут рабочую встречу в Москве, сообщила по итогам телефонного разговора двух глав государств пресс-служба белорусского президента.

"Президенты наметили и график дальнейших контактов. Президент России пригласил белорусского коллегу в Москву для переговоров по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов. Планируется, что встреча состоится в декабре", - говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко, отметили в пресс-службе, сверили часы по повестке предстоящего в Кыргызстане саммита Евразийского экономического союза. Второй крупный блок вопросов: президенты обсудили ситуацию в мире и по периметру Белоруссии и России, детально остановившись на ситуации, которая складывается, и координации совместных действий. Обсудили президенты и ход специальной военной операции в Украине.

"Отдельно главы государств обсудили комплекс экономических вопросов, наиболее важных в двустороннем взаимодействии. Среди них - совместная работа по импортозамещению, реализация союзных программ", - отметили в пресс-службе.

Ранее приближенный к пресс-службе главы республики телеграм-канал "Пул Первого" сообщал, что Лукашенко и Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Белоруссии и России в развитие недавней встречи президента России с учеными в "Сириусе" и на базе наработанного в Белоруссии опыта (например, масштабный проект "100 идей для Беларуси"). "Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - говорилось в сообщении.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что в ходе разговора Путина и Лукашенко "обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах". Путин и Лукашенко условились продолжить личные контакты, добавили в пресс-службе.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Москва
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