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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Глава Еврокомиссии заявила о плюсах от введения потолка цен на нефть из РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение ЕС по потолку цен на нефть из России поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители, сократит доходы РФ, написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Соглашение ЕС по потолку цен на нефть, скоординированное с G7 и другими, значительно сократит доходы РФ", - написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что такой шаг ЕС, по ее мнению, поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители, что, в свою очередь, пойдет на пользу развивающимся странам.

Ранее в пятницу западные СМИ сообщили, что постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Решение вступит в силу после публикации соответствующего документа в Официальном журнале ЕС. Чешское председательство в ЕС подтвердило в твиттере факт согласования потолка цен, но не стало указывать, на каком уровне его решили установить.

Урсула фон дер Ляйен ЕК ЕС
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