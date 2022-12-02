Глава Еврокомиссии заявила о плюсах от введения потолка цен на нефть из РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение ЕС по потолку цен на нефть из России поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители, сократит доходы РФ, написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Соглашение ЕС по потолку цен на нефть, скоординированное с G7 и другими, значительно сократит доходы РФ", - написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что такой шаг ЕС, по ее мнению, поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители, что, в свою очередь, пойдет на пользу развивающимся странам.

Ранее в пятницу западные СМИ сообщили, что постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Решение вступит в силу после публикации соответствующего документа в Официальном журнале ЕС. Чешское председательство в ЕС подтвердило в твиттере факт согласования потолка цен, но не стало указывать, на каком уровне его решили установить.