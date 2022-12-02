Цены на коллекционные часы Rolex, Patek и Audemars Piguet упали до допандемийных уровней

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на коллекционные часы Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet упали до допандемийных значений с рекордных пиков из-за снижения спроса, согласно британскому реселлеру Subdial.

Индекс Subdial50, который отслеживает динамику цен 50 наиболее продаваемых роскошных часов на вторичном рынке, упал почти на 5% с начала года и на 17% за последние 6 месяцев. Значение индикатора достигло уровней, которых рынок не видел с беспрецедентного скачка в 2021 году и начале 2022 года.

Падение цен указывает на то, что самые востребованные часы от ведущих швейцарских брендов не смогли удержаться на пиках, достигнутых во время пандемии, когда потребители, активно скупали такие люксовые модели, как Patek Nautilus, Audemars Piguet Royal Oaks и Rolex Daytonas, в поисках новых классов активов.

Так, цена Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" в марте этого года превышала 110 тыс. фунтов стерлингов ($134,84 тыс.), что более чем вдвое больше значения в тот же период годом ранее. На данный момент эти часы стоят около 70 тыс. фунтов, показали данные Subdial.

В то же время, несмотря на общий спад, цены на некоторые модели все же демонстрируют рост в этом году. Среди таких часов - так называемые Dress Watch (часы представительского класса с кожаным ремешком) 1980-х, 1990-х и 2000-х годов и часы с множеством функций (вечные календари, хронографы).

Так, цены на ряд часов германских брендов A. Lange & Sohne и IWC Schaffhausen выросли на 20-40%, сообщает Subdial.

"Когда на рынке начинает образовываться пузырь вокруг одной вещи, любители часов найдут другую", - прокомментировала тенденции на вторичном рынке люксовых часов сооснователь Subdial Кристи Дэвис.